Чебоксары, 23 мая, 2016, 11:44 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «Старт-Инвест». Их подозревают в мошенничестве, а причиненный вкладчикам ущерб оценивается в 100 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в МВД по республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По версии следствия, организация занималась привлечением денежных средств граждан путем заключения договоров займа по различным тарифным планам сроком от 3 до 12 месяцев, процентная ставка — 60−79% годовых. Впоследствии, по данным полиции, более 1 тыс. жителей Чувашии лишились вложенных средств. Общий ущерб, причиненный гражданам ООО «Старт-Инвест», следствие оценивает более чем в 100 млн рублей.

Следователи полагают, что были установлены не все потерпевшие от их противоправной деятельности. В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года в Мордовии было утверждено обвинительное заключение в отношении 35-летнего чебоксарца, которому инкриминируют создание «финансовой пирамиды». По версии следствия, в 2013 году злоумышленник, находясь в Чебоксарах, учредил ООО «Народный сейф» и под видом коммерческой деятельности привлекал средства граждан в «финансовую пирамиду». Одновременно подобная организация появилась в Чебоксарах.

«Их сотрудники принимали от граждан деньги, обещав в последующем вернуть с большими процентами. По условиям договора максимальная годовая тарифная ставка составляла около 35%, срок вложения — от 4 месяцев до 3 лет», — отмечается в сообщении МВД по Мордовии.

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В январе 2016 года в Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении председателя правления кредитного потребительского кооператива, которому предъявлено обвинение в мошенничестве в отношении 384 граждан. Сумма ущерба оценивается в размере более 93 млн рублей.

В прошлом году в Чувашии возбуждено сразу несколько дел по фактам хищения средств вкладчиков. В ноябре прокуратура заинтересовалась деятельностью кредитного потребительского кооператива «Финансовый двор», оценив общую сумму похищенных средств граждан в 5,5 млн рублей. В июле 2015 года фигурантом уголовного дела стал руководитель кредитного потребительского кооператива «Сберегательный Союз»: по предварительным данным, в результате пострадали 90 граждан, ориентировочная сумма ущерба превысила 50 млн рублей. В апреле 2015 года возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий руководства кредитного потребительского кооператива «ТрастКапитал»: потерпевшими по делу считались более 100 граждан, ущерб оценивался в 20 млн рублей.