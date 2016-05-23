Москва, 23 мая, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Конвейерная линия Ульяновского автомобильного завода проходит модернизацию для подготовки к выпуску нового кроссовера под индексом 3170, сообщает Life.

www.kolesa.runewsnovyj-uaz-3170-osnovnye-konkurenty-i-preimuschestva-pered-nimi-2016-04-10 Рендерное изображение УАЗ 3170

Новый автомобиль будет представлять собой безрамный внедорожник. Сообщается, что автомобиль будет оснащаться проверенными силовыми агрегатами от модели Patriot.

Представители компании особо отмечают, что модернизация конвейеров Ульяновского автомобильного завода ведется непрерывно с целью повышения качества продукции предприятия.

Ранее СМИ сообщали о планах «УАЗ» выпустить модель на абсолютно новой платформе.

Начало продаж новой модели запланировано на 2020 год.