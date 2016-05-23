Набережные Челны, Татарстан, 23 мая, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Юная жительница поселка ГЭС находится в реанимации больницы скорой медицинской помощи после падения с девятого этажа, пишут 23 мая «Челнинские известия».

mos03.ru Скорая помощь

Автомобиль «скорой» доставил девушку в отделение медицинского учреждения днем 22 мая. По данным издания, 17-летняя девушка поссорилась со своим возлюбленным и решила свести счеты с жизнью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15-летняя жительница Воронежа покончила с собой. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».