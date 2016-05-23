Кемерово, 23 мая, 2016, 11:40 — ИА Регнум. В Кузбассе в полицию обратилась 77-летняя жительница города Белово, которая рассказала о мошенничестве. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД России, мошенники обманывали женщину в течение года.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

Летом 2015 года пенсионерка увидела по телевизору объявление, где экстрасенсы предлагали свои услуги по энергетической защите от сглаза, порчи и болезней. Пожилая женщина связалась с «ясновидящими» по телефону, рассчитывая, что они помогут излечить ее от болезней. Около полугода она на безвозмездной основе проходила дистанционные сеансы исцеления.

В марте этого года на мобильный телефон заявительницы позвонила неизвестная женщина. Она поинтересовалась у пенсионерки, помогает ли ей лечение, а когда получила отрицательный ответ, сообщила пенсионерке, что той положена крупная денежная компенсация — 610 тыс. рублей — за некачественные услуги экстрасенсов. Собеседница убедила беловчанку дойти до ближайшего банкомата и совершить ряд операций, которые будто бы были необходимы для зачисления денежных средств. В частности, со слов звонившей, горожанке необходимо было обнулить свой банковский счет. Для этого под диктовку мошенницы в течение трех дней пенсионерка перевела все свои сбережения в сумме более 1,3 млн рублей на указанные ей номера мобильных телефонов. Однако обещанная компенсация на ее счет так и не поступила. Тогда в полицию потерпевшая не обращалась, поверив в обещания аферистов, которые заверили ее, что деньги будут перечислены в течение 30 дней.

Спустя месяц потерпевшей вновь поступил звонок с неизвестного номера. Собеседница назвалась представительницей московских экстрасенсов. Она убедила пенсионерку продолжить лечение. В результате этого общения беловчанка лишилась еще 775 тыс. рублей, которые перечислила посредством блиц-переводов. После этого потерпевшая обратилась к своему сыну с просьбой занять ей 50 тыс. рублей. Зная, что у его матери на банковском счете хранится крупная сумма, мужчина поинтересовался, на какие цели ей необходимы деньги. Когда женщина рассказала о своем общении с экстрасенсами, беловчанин порекомендовал матери обратиться в полицию.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские уже выяснили, что номера телефонов, с которых звонили аферисты, зарегистрированы в Москве.