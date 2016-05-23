Лас-Вегас, США, 23 мая, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Британская певица Адель и канадский певец The Weeknd признаны победителями музыкальной премии Billboard, сообщает NME.

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Церемония вручения наград прошла в Лас-Вегасе. The Weeknd получил восемь призов. Одним из призов, в частности, он был награжден как лучший артист в жанре R&B.

Адель наградили пятью наградами. В числе прочих, она выиграла приз главной категории — «Лучший артист». Другими премиями Billboard были отмечены Рианна, Джастин Бибер, Тейлор Свифт, One Direction и Walk the Moon.

Billboard Music Awards является ежегодной церемонией вручения музыкальных наград. Она организована и финансируется журналом Billboard.

Это одна из трёх крупнейших музыкальных наград США наряду с Grammy Awards и American Music Awards.