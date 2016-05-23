Санкт-Петербург, 23 мая, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Бывший председатель правления петербургского банка «Фининвест» Наталия Громова признана виновной по делу о хищении почти 2 млрд рублей средств банка в результате преступного сговора. Пойдя на сотрудничество со следствием и дав признательные показания, банкир смогла избежать реального лишения свободы. Об этом сегодня, 23 мая, сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

pixabay.com Миллионы и миллиарды

Как установило следствие, Наталия Громова, используя свое служебное положение, согласовывала предоставление кредитов фирмам-«однодневкам», подконтрольным другим соучастникам преступления, и заключение с такими фирмами договоров купли-продажи ценных бумаг. Кредиты не возвращались, деньги по сделкам в банк не поступали.

«Имущество, полученное данными юридическими лицами, присваивалось и растрачивалось соучастниками», — отметили в прокуратуре. Причиненный банку ущерб составил около 1 млрд 939 млн рублей.

Громова обвинялась в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

В ходе следствия Громова дала признательные показания, свою вину полностью признала. Василеостровский районный суд признал подсудимую виновной в совершении инкриминированных ей преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы на 3,5 года условно с испытательным сроком на 3,5 года, обязав полностью возместить причиненный ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, в указанных преступлениях также обвиняются владелец банка и председатель совета директоров. Расследование уголовного дела в отношении них продолжается. Нанесенный банку ущерб частично возмещен путем наложения ареста на незаконно отчужденное здание.