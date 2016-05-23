Архангельск, 23 мая, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Сотруднику МУП «Водоканал» МО «г.Архангельск» предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности гибель 9-летней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

Открытый колодец на тротуаре в центре Архангельска. Май 2016

По версии следствия, обвиняемый, достоверно зная, что крышки на технологических отверстиях водопроводной камеры, расположенной рядом с тропой у дома 128 по улице Победы в городе Архангельске, находившейся под снежным покровом, отсутствуют, мер по предупреждению граждан об опасности не принял, крышки не установил, указаний о проведении работ подчиненным работникам не дал и заявку на изготовление новых крышек не направил. В результате его недобросовестного и небрежного отношения к должностным обязанностям 21 января 2016 года днем 9-летняя школьница, проходя по тропинке, не заметила под снегом открытого технологического отверстия водопроводной камеры, провалилась через него внутрь сооружения, упала в воду и утонула.

В ходе допроса обвиняемый свою позицию относительного предъявленного обвинения высказать отказался.

Сразу после возбуждения уголовного дела, не дожидаясь окончания расследования, в МУП «Водоканал» МО «г.Архангельск» внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, а также с целью предотвращения подобных случаев и принятия соответствующих профилактических мер.

Как сообщало ИА REGNUM, после трагической гибели школьницы, провалившейся в открытый канализационный колодец, началась массовая проверка люков. Выяснилось, что в городе насчитывается более 100 колодцев без люков. Меры по закрытию колодцев до сих пор не приняты — «дыры» встречаются, в том числе, на центральных улицах города.