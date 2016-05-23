Чебоксары, 23 мая, 2016, 11:19 — ИА Регнум. В столице Чувашии открывается международный кинофестиваль, посвященный кинематографу малых народов. Как сообщили ИА REGNUM в Республиканской дирекции культурных программ, в течение шести дней состоится более 100 кинопоказов и творческих встреч, которые пройдут на 12 площадках. Фильмы будут демонстрироваться в городах Чебоксары, Козловка, Шумерля, а также в посёлках Урмары и Сосновка.

kino-cap.ru 2015 год, Чебоксары. После церемонии награждения

В кинофоруме, который состоится с 23 по 28 мая, примут участие 40 кинематографистов из Москвы, Екатеринбурга, Орла, Калмыкии, Якутии, Бурятии, Ингушетии, Чечни, Башкирии, Татарии и Чувашии. Жюри конкурса игровых фильмов возглавит режиссёр Вадим Абдрашитов, конкурса этнического и регионального кино — кинодраматург Эльга Лындина. Специальным гостем станет народный артист СССР, композитор, академик Евгений Дога.

Отметим, чтов предыдущие годы президентом кинофестиваля в Чувашии являлся народный артист России, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров. «В этом году решили отказаться от президентства, но Карен Шахназаров остаётся с нами и также оказывает нам поддержку — прежде всего, картинами из фондов «Мосфильма», которые будут показаны в ретроспективной программе в рамках Года кино», — говорят организаторы кинофестиваля.

В этом году в конкурсной программе игровых фильмов представлено 12 картин. Фестиваль откроет показ фильма «Чайка» режиссера Эллы Манжеевой. Лента является победителя кинофестиваля «Кинотавр-2015» и участником Берлинского кинофестиваля. Представит картину исполнительница главной роли актриса Евгения Манджиева. Действие фильма разворачивается в приморском городке Калмыкии. Жена рыбака Эльза хочет уйти от мужа, но не решается сделать этот шаг, боясь неизвестности. Обстоятельства складываются так, что её муж погибает. Смерть мужа заставляет героиню задуматься и пересмотреть свои взгляды на жизнь, счастье и свободу.

Также на гран-при претендуют российские фильмы «Ангелы революции» (режиссёр Алексей Федорченко), «Дефиле» (режиссер Виталий Суслин), «Другая жизнь» (режиссер Степан Бурнашев), «Инсайт» (режиссер Александр Котт), «Охрана» (режиссер Александр Прошкин), «Пионеры-Герои» (режиссер Наталья Кудряшова), «Трагедия в бухте Роджерс» (режиссер Филипп Абрютин), «Тряпичный союз» (режиссер Михаил Местецкий), «14+» (режиссер Андрей Зайцев), «Побег из Москвабада» (режиссер Дарья Полторацкая). В конкурсе игровых картин также заявлен финский фильм «Мальчишка в беде» (режиссер Юха Лехтола).

В конкурсе этнического и регионального кино представлено 22 фильма из Башкирии, Татарстана, Якутии, Чувашии, Чечни, Волгоградской области, Кабардино-Балкарии и Бурятии. В конкурсе документального кино заявлены четыре фильма.

Напомним, что в 2015 году гран-при получил фильм «Как меня зовут» Нигины Сайфуллаевой (Россия).

Впервые кинофестиваль прошёл в июне 2008 года. Его участниками в разные годы становились Эльдар Рязанов, Ирина Муравьева, Лидия Федосеева-Шукшина, Михаил Ефремов, Дмитрий Астрахан, Борис Грачевский, Алексей Герман-младший, Юрий Грымов, Сергей Фетисов, Никита Высоцкий, Алексей Нилов, Семен Фурман, Григорий Гладков, Инна Чурикова, Глеб Панфилов, Александр Панкратов-Черный, Елизавета Боярская, Дмитрий Харатьян и другие актеры и режиссеры из России, Казахстана, Эстонии, Грузии, Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Великобритании, Франции, Болгарии, Финляндии, Индии, США.