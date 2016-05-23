Ташкент, 23 мая, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Премьер-министры Узбекистана Шовкат Мирзияев и Южной Кореи Хван Гё Ан приняли участие в церемонии начала строительных работ Дома корейской культуры и искусства в Ташкенте. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Узбекистана.

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«Это учреждение будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между нашими странами в культурно-гуманитарной сфере и дружеских отношений между нашими народами», говорится в сообщении.

МИД Узбекистана напоминает, что многочисленная корейская диаспора активно участвует в общественно-политической и экономической жизни республики.

«Об этом ярко свидетельствует тот факт, что они работают в Законодательной палате и Сенате парламента республики, в органах управления, во всех сферах экономической и общественной жизни, и в годы независимости около 300 из них были удостоены государственных наград», — отметили в ведомстве.