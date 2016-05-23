Воронеж, 23 мая, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Минувшая неделя воронежцам запомнилась сразу несколькими крупными отставками и скандальными слушаниями по проекту строительства крематория.

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«Юридический спрут»

На прошлой неделе получила продолжение история с увольнением руководства Воронежского областного суда — 18 мая стало известно, что высшая квалификационная коллегия ходатайства об отставке приняла.

Как пишет 17 мая «Коммерсантъ-Черноземье», по данным силовиков, председатель суда Виталий Богомолов и зампред Владимир Маслов заявления об отставке с постов по собственному желанию подали «после появления «оперативной информации ФСБ» о том, что им якобы платили «за вынесение судебных решений в интересах обвиняемых». Среди дел, решения по которым «были простимулированы», силовики называют громкие дела об организованном преступном сообществе сутенеров и убийстве».

Как сообщило издание, два руководителя Воронежского суда написали заявления еще 12 мая — их вызвали в Москву, в Верховный суд. «Основанием стали данные УФСБ по Воронежской области, из которых следовало, что они через особо приближенных людей могли получать деньги за вынесение судебных решений в интересах обвиняемых. Богомолов и Маслов уйдут вместе по итогам внутренней проверки их деятельности», — цитирует издание свой источник в правоохранительных органах. По данным «Коммерсанта», «в коррупционной цепочке» участвовали «сразу несколько крупных адвокатских контор». Правоохранители указывали, что, после того как Богомолов и Маслов покинут свои должности, будет возможен пересмотр решений воронежских судов сразу по нескольким резонансным делам».

В пример собеседники агентства привели дело бывшего кандидата в депутаты гордумы Воронежа, адвоката Алексея Климова и местного предпринимателя Эдуарда Ельшина. Первый обвиняется в организации сети борделей, второй — в убийстве.

«Разбирательства по этим делам уникальны для региона — обоим фигурантам вменяются в вину особо тяжкие преступления, однако их, несмотря на требования прокуратуры и следствия о продлении содержания под стражей, суд отпустил из СИЗО. Предприниматель Ельшин находится под домашним арестом, а адвокат Климов — и вовсе под подпиской о невыезде. Обоих обвиняемых защищают работники одной из самых авторитетных адвокатских коллегий региона — «Баев и партнеры», а Алексей Климов входит в нее как адвокат». При этом, пишет издание, «руководитель коллегии Максим Баев вчера не отвечал на звонки «Ъ», а адвокат Виктория Жилина, представлявшая интересы Климова, в резкой форме отказалась от комментариев».

Кстати, на прошлой неделе силовики задержали сразу двух адвокатов при попытке получения взяток. Местные СМИ связали эти задержания в том числе с отставкой председателя областного суда.

«Delete» для главврача

Еще одна громкая — и прогнозируемая — отставка произошла в Воронеже в начале этой недели. Алексей Чернов уволен с поста главного врача БСМП №1. Решение о его увольнении было принято через неделю после громкого скандала: местный блогер опубликовал историю «лечения» в БСМП ветерана Великой Отечественной войны. Тогда сообщалось, что медики вымогали у ветерана деньги за операцию. В медучреждении прошли проверки, СКР возбудил дело. 17 мая стало известно об увольнении Алексея Чернова — кстати, депутата Воронежской областной думы от «Единой России».

Издание «В курсе Воронеж» увидело в этой истории новый тренд в региональной политике.

«В политических кругах региона обсуждается версия, что Алексея Чернова, дельного, умного и перспективного молодого мужчину, сместили интриганы из правительства Воронежской области. Они, мол, организовали выпуск роковой для руководителя больницы статьи накануне 9 Мая, про ветерана войны, на которую остро отреагировал глава региона, не до конца разобравшись в деталях. На место главврача хотели посадить другого человека: типичная подковерная борьба. Послушав эту версию, создается впечатление настоящего экшен. Между тем ситуация в действительности многогранная. Губернатор Алексей Гордеев вряд ли бы решился «отрубить голову», если бы не обладал дополнительными данными о работе «БСМП №1». Они заключаются в том, что жители Воронежа оценивают ее невысоко — в отличие от представителей элиты, которые нахваливают главврача и лечебное учреждение. Число жалоб на оказание не всегда качественной медицинской помощи достигло предельного максимума. Пришлось нажать на delete. Можно было это не делать? Вероятно, да. Но тут важен политический контекст и дополнительный посыл элите. Губернатор Алексей Гордеев дополнительно усилил свои позиции. Какую бы должность ни занимал встроенный в полную вертикаль власти человек, он может слететь с нее в любой момент, если о серьезном «грехе» напишут СМИ и этого захочет глава региона».

Конфликт интересов и «эпизоотическая» ситуация

На этой же неделе неожиданно лишился своей должности руководитель ветеринарного управления области Сергей Капустин. Сначала в управление пришли следователи, а затем стало известно, что чиновник уволен, причем, впервые в регионе — в связи с утратой доверия.

Как пишет «Коммерсантъ-Черноземье», на 19 мая в Воронеже была запланирована межрегиональная ветеринарная конференция с участием 40 компаний из 45 субъектов РФ, однако ее отменили, связав решение со сложной эпизоотической обстановкой в ЦФО. Однако, пишет издание, скорее всего, причиной стала проверка, которую СКР и полиция провели в управлении.

Как пишет издание со ссылкой на источник в облправительстве, «на прошлой неделе руководству региона поступила информация о возможных проявлениях коррупции в управлении ветеринарии: «Губернатор дал указание контрольному управлению провести проверку деятельности управления ветеринарии, которая началась несколько дней назад». От более подробных комментариев в облправительстве предпочли пока воздержаться, чтобы не мешать работе правоохранителей».

«Признаки преступлений ищут в действиях «заместителей» руководителя управления Сергея Капустина. Официально на сайте управления у него указан только один заместитель — Николай Эсауленко. Но, согласно штатной структуре, вторым замом должен являться начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий, лечебной и лабораторной работы. Эту должность сейчас занимает Игорь Болдырев. Впрочем, господин Капустин вчера заверил «Ъ», что его подчиненные находятся на местах и продолжают работать. Проводились ли в отношении них оперативные действия, он не уточнил». 19 мая стало известно об отставке Капустина «из-за «непринятия должностным лицом мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является», и «непринятия мер по урегулированию конфликта интересов» подчиненных (п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 13.1 федерального закона «О противодействии коррупции»)».

Сколько стоят праймериз?

Не обошли воронежские СМИ стороной и праймериз, которые 22 мая провела «Единая Россия». Статья о «неудобной» стороне участия в политической жизни появилась в номере газеты «Берег» от 20 мая.

«На днях узнал, что двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин отказался от участия в предварительном голосовании «Единой России» по выдвижению кандидатом в депутаты Госдумы. Отказ пояснил честно, по-мужски: нет денег, — пишет журналист издания. — Финансы — это та сторона выборов, о которой любят говорить очень многие. И это понятно: сложно даже представить, сколько различные кандидаты выбрасывают средств в ходе кампании: на агитационные материалы и агитаторов, на так называемые добрые дела, на работу штабов и многое иное, о чем соискатели того или иного мандата предпочитают не распространяться. Однако цена каждого вложенного рубля здесь понятна. Мне непонятно другое: что заставляет людей тратить дополнительные время и средства на участие в праймериз? Вернее, что (или даже кто) заставляет, я вполне осознаю. Вопрос в другом: кто за это заплатит в итоге? Я помню, сколько денег тратили некоторые участники прошлогодних праймериз — перед выборами в городскую и областную думу. И ведь некоторые из тех, кто вложил средства таким образом, получили-таки заветный мандат. Но просто так деньги вкладывать никто не хочет. Представляю, сколько нужно потратить в ходе праймериз на различные переезды по области и встречи с населением нынешним претендентам на депутатское кресло. Просто за то, чтобы получить право считаться кандидатом! Я не говорю уже о самой предвыборной кампании. За счет чего те, кто пройдут в Думу, будут компенсировать себе финансовые потери?! Ну и последнее. За чей счет послезавтра, 22 мая, в области откроется 338 счетных участков?! Откроются они, как я понимаю, на муниципальных площадях: в школах, техникумах и других учреждениях. Кто оплатит их использование? Кто заплатит за работу людей в воскресный день? Наверняка эти вопросы можно задать людям, наделенным властью. И наверняка они дадут очень умные и правильные ответы. Но что-то мне подсказывает: каждый понимает, кто в итоге прямо или косвенно все оплатит. И это, если честно, очень и очень злит…»

«Дом вечного сна» в Воронеже: за и против

На этой неделе в Воронеже прошли слушания по очень важным и наболевшим для горожан вопросам — о строительстве крематория и о строительстве приюта для бездомных животных. Участок для строительства обоих объектов мэрия выбрала в одном районе — недалеко от Юго-Западного кладбища. Жители жилых кварталов, построенных здесь недавно, активно выступили против такого соседства, главный их аргумент — запах и шум.

Как пишет АиФ, на слушания по строительству крематория пришли более 100 человек. «Обсуждали не само появление в городе крематория, а его размещение на улице 9 Января — неподалёку от Юго-Западного кладбища. Комиссия порекомендовала мэру внести крематорий в генплан Воронежа. Но окончательное решение примут на заседании областной думы».

«Построить крематорий запланировали недалеко от Юго-Западного кладбища по адресу ул. 9 Января, 217 в. Общая площадь застройки — почти 9 тыс. кв. м. Почему именно на этом участке, нам пояснили в «Воронежском похоронном бюро», которое и выступило инициатором застройки.

«Дело в том, что практически все крематории России и Европы построены рядом или на территориях кладбищ. Погосты также имеют санитарно-защитную зону. Юго-Западное кладбище с одной стороны граничит с промзоной, с другой — с правобережными очистными сооружениями. То есть, выбирая этот участок под крематорий, администрация следовала логике, что он не может быть использован под что-то другое. А вот размещение крематория в другой части города нецелесообразно». Кстати, следующей причиной называют удобство для воронежцев: на Юго-Западном кладбище находится администрация всех городских кладбищ, поэтому сюда приезжают за получением разрешений на захоронение и оформлением всех других документов».

Издание отмечает, что однозначного ответа на вопрос о вредности выбросов от крематория нет.

«На публичных слушаниях эколог Виктория Кожанова отметила, что для крематория с одной печью санитарная зона должна составлять 500 метров, и этого вполне достаточно. Если предполагается строительство крематория с двумя печами, то санитарное расстояние должно увеличиться до километра. Поэтому в данном случае все условия соблюдены, и опасаться нечего. А вот Анна Хованских, также присутствовавшая на слушаниях, коллеге возразила, мол, не зря этот объект относят к предприятиям второго класса опасности. Следовательно, вредоносные пары вызовут заболевания нервной системы, проблемы с зубами, появление злокачественных образований».

«На публичных слушаниях воронежцы акцентировали внимание на том, что они не голосуют против крематория как такового, они против появления его рядом с их домами. Так что вполне вероятно, что кремирование как способ захоронения принимают больше людей. Впрочем, это подтвердил и наш опрос — большинство воронежцев сказали, что крематорий городу действительно нужен, так как нехватка земель традиционно ощущается. Напомним, что сейчас для захоронений открыто лишь одно кладбище, которое исчерпает свои ресурсы в ближайшие несколько лет. Но это не означает, что искать новые земельные погосты не требуется — у людей должен остаться выбор».