Анкара, 23 мая, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Турции Бинали Йилдирим заявил 23 мая, что правительство страны будет сформировано в кратчайшие сроки и представлено президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает Reuters.

Флаг Турции

Напомним, новым премьер-министром Турции стал станет бывший министр транспорта Бинали Йылдырым. Он был единственным кандидатом на должность главы правящей Партии справедливость и развитие, в результате чего он автоматически занял кресло главы правительства.

По сообщениям турецких СМИ, Йылдырым — соучредитель партии — является давним союзником президента.

Бывший лидер партии и глава правительства Турции Ахмет Давутоглу был вынужден подать 5 мая в отставку, по всей видимости, из-за разногласий с Эрдоганом.