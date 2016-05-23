Красноярск, 23 мая, 2016, 11:08 — ИА Регнум. В этом году на площади 11,7 гектаров продолжится формирование ландшафтного образа парка имени 400-летия Красноярска. Кроме того, у парка появится своя концепция развития, которую сегодня вместе с молодыми дизайнерами, представителями общественности, Красспорта и управления молодежной политики обсудил глава города Эдхам Акбулатов.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Площадка парка имени 400-летия Красноярска

Сейчас благодаря содействию Почетного гражданина города Хазрета Совмена сформированы границы парка имени 400-летия Красноярска, обустроены детские и спортивные площадки, высажены 22 вида различных деревьев и кустарников, благоустроены газоны, пешеходные дорожки, клумбы, проведены работы по освещению территории. Обустройство парка началось летом 2012 года в рамках акции «Миллионному городу — миллион деревьев».

«Современный город нельзя представить без многофункциональных общественных пространств. Парк имени 400-летия Красноярска — это по-настоящему народный проект, созданный самими горожанами. Поэтому очень важно, чтобы парк был функциональным и соответствовал ожиданиям красноярцев», — подчеркнул мэр.

По задумке автора концепции, дизайнера Марии Сумароковой, на Взлётке появится «Территория городских воспоминаний»: «Городам, как и людям, необходимы собственные истории и автобиографии, чтобы сохранять устойчивость, развивать идентичность, поддерживать в жителях ощущение сопричастности к исторической памяти. Здесь, в одном из самых молодых районов Красноярска — Советском, мы предлагаем разместить инсталляции и арт-объекты, рассказывающие об истории нашего города, его знаменитых жителях и славных делах. При этом мы понимаем, что «дизайн от прошлого» — гипсовые фигуры и стандартные лавочки радикально расходится с возросшими технологическими возможностями сегодняшнего дня, нужны новые линии и формы. И, безусловно, на первое место выходит ландшафтный дизайн».

Так, согласно представленной концепции, новые арт-объекты парка, рассказывающие о значимых страницах истории Красноярска, будут дополнены зелеными насаждениями, оригинальными клумбами. В парке появятся локации, посвященные путешествиям Рязанова и Нансена, образам героев Анатолия Чмыхало и Иннокентия Смоктуновского, предпринимательской активности семьи Гадаловых, творчеству Михаила Годенко и знаковым историческим событиям.

Постоянная посетительница парка Светлана Молчанова одной из первых оценила идеи дизайнеров: «Мне нравится. У меня две маленькие дочки, я часто прихожу сюда погулять, поиграть на детских площадках. Ну, а если можно будет, гуляя по парку, и о истории города ребятишкам рассказать — это отличная идея».

Сегодня авторы концепции представили макеты будущей территории городских воспоминаний, однако, это только часть проекта. К работе по формированию образа парка в ближайшее время приступят участники молодежного конкурса «ИСКРА-2016».

«Парк имени 400-летия Красноярска станет творческой площадкой для реализации идей молодых дизайнеров и архитекторов. У красноярской молодежи есть отличный опыт такой работы: Арт-берег, Александровский бульвар, набережная реки Кача — эти проекты были высоко оценены не только горожанами, но и профессионалами в мире дизайна и урбанистки. Убежден, работы участников «ИСКРА-2016» станут настоящим украшением парка», — отметил глава города Красноярска Эдхам Акбулатов.

Добавим, что в ближайшее время концепция развития будет представлена в парке имени 400-летия Красноярска, чтобы горожане смогли высказать свои предложения и оценить проект.