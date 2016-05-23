Москва, 23 мая, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Объем незавершенного строительства (реконструкции, технического перевооружения) Росграницы за четыре предшествующих года вырос на 118,3% и по состоянию 1 января 2016 года составил 9,8 млрд руб. В незавершенном строительстве Росграницы находится 54 объекта, сообщили в Счетной палате РФ.

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Росгранице в рамках ФЦП «Государственная граница РФ (2012−2021 гг.)» на 2015 г. было выделено 3,5 млрд руб. бюджетных инвестиций на строительство, реконструкцию и техническое оснащение пунктов пропуска через государственную границу. Фактическое освоение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ГОЗ за 2015 г. составило 98,1% от объема бюджетных ассигнований.

В соответствии с мероприятиями ФЦП «Государственная граница РФ (2012−2021 гг.)» и ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» Росграницей в 2015 г. было профинансировано 30 объектов строительства пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации (3,3 млрд руб.). Фактически ФГКУ Росгранстрой было освоено 98,2% от выделенного объема инвестиционных средств.

Мероприятия по осуществлению внутреннего финансового аудита Росграницей в 2015 г. не планировались и не проводились. Также выявлены и другие нарушения.

Счетная палата направит информационные письма в Министерство транспорта РФ и ФАС, обращение в Генеральную прокуратуру РФ и заключение в палаты Федерального Собрания.