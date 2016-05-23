Оттава, 23 мая, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Канадские ученые из Университета Макгилла выяснили, по каким соображениям пользователи соцсетей пополняют списки друзей, сообщает MedDaily.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Люди в социальной сети

Выяснилось, что в друзья люди охотнее добавляют пользователей, у которых список друзей длиннее, чем у них самих.

Исследователи считают, что в соцсетях установилась иерархия, основывающаяся на размерах списка друзей. Пользователи считают, что величина списка друзей пользователя демонстрирует некое превосходство и преимущество в популярности.

Этому явлению ученые присвоили название «парадокс дружбы». Пользователь, ведущий более активную деятельность в соцсетях и имеющий там некий авторитет, становится желаемым для включения в список друзей тех пользователей, которые пытаются поднять свою самооценку за счет их авторитета.

Стоит отметить, что ученые установили несоответствие количества виртуальных друзей и числа реальных друзей человека. Согласно статистическим данным, на 100 интернет-друзей приходится 28 друзей в реальной жизни.