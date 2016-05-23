Москва, 23 мая, 2016, 11:09 — ИА Регнум. При Совете муфтиев России (СМР) создан комитет по безопасности. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM глава комитета, одиннадцатикратный чемпион мира по боям без правил, полковник спецслужб Саид-Магомед Эсамбаев, новое ведомство создано в целях борьбы с терроризмом, экстремизмом и радикализмом, а также для обеспечения защиты прав и интересов мусульман и их духовной жизни.

Пресс- служба Союз Муфтиев России Саид-Магомед Эсамбаев и Равиль Гайнутдин

«Кроме силовых структур, которых мы привлекаем, в Комитете будут работать профессионалы, способные понять особенность радикально настроенного человека. Мы хотим работать на опережение, не карать, а именно выявлять цели приезжающих сюда людей. Некто завербован, некто идеологически закачан, а есть просто обманутые и вовлеченные, которым преподносится информация о вере неверно. Тут необходимо анализировать ситуацию, а также взаимодействовать с силовыми структурами и, что самое важное, проводить духовно-нравственную работу», — пояснил Эсамбаев.

Он добавил, что в новом ведомстве будут работать богословы. «Понимаете, борьба с террористами одними силовыми структурами невозможна, это было доказано много раз. Тут нужно выявлять террористов не принуждением, а разъяснением. Да, если кто-то ушел далеко за грань закона и нарушает, то надо наказывать. Но есть люди, которые вовлечены и которых можно вернуть. Они должны понимать, что они приезжают в современную и свободную Россию, но ни в коем случае не понимать, что они могут приходить сюда и создавать какие-то подпольные общины», — пояснил глава комитета.

Напомним, организация СМР основана в 1996 году. Председатель — шейх Равиль Гайнутдин.