Мурманск, 23 мая, 2016, 11:02 — ИА Регнум. В районе города Апатиты Мурманской области разъярённая медведица напала на проезжающий мимо автомобиль. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, вблизи населённого пункта бродит целое медвежье семейство.

Valentina Delille Бурый медведь

«На дороге в сторону аэропорта и кладбища появилось медвежье семейство, местные жители стали массово выезжать туда посмотреть, покормить, подразнить, — сообщается на местном портале новостей Opentown.ru. — После одной из таких дразнящих животных компаний разъярённая медведица чуть не загрызла апатитчан, мирно ехавших мимо».

Как отмечается в источнике, автовладельцы успели увернуться и спасти машину от повреждений.

По информации ИА REGNUM, в этом году мурманским охотоведам уже поступали сообщения о появлении хищников вблизи населённых пунктов. Ранее представитель министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области заявил о том, что если медведи будут представлять реальную угрозу северянам, власти начнут принимать меры по недопущению конфликтных ситуаций с хищниками.

Отметим, по итогам прошлого года всего из среды обитания было изъято 11 особей бурого медведя — это те животные, которые агрессивно себя вели и угрожали здоровью людей.

Тем временем специалисты настаивают, что в выходе зверей из леса виноваты люди. Отходы на свалках, которые образуются у населённых пунктов и кладбищ, являются для них лёгкой добычей.

Напомним, если медведь застал человека врасплох — вплоть до ситуации, когда он начал гулять под окнами жилого дома, власти советуют обращаться в полицию. Согласно законодательству, именно этот орган наделен полномочиями по обезвреживанию опасных животных.