Иваново, 23 мая, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Ивановскую область с рабочим визитом 20 мая посетил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, чиновник проинспектировал совместно с губернатором Ивановской области Павлом Коньковым ход работ на объектах долевого строительства Ивановской ДСК. Также состоялась встреча с дольщиками.

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Рабочий день министра в Ивановской области начался с посещения микрорайона «Рождественский». Здесь министр Михаил Мень, губернатор Павел Коньков, старший вице-президента банка «Российский Капитал» Марат Оганесян осмотрели строящиеся дома.

Генеральный директор Ивановской ДСК Николай Красносельских доложил министру о степени готовности объектов, представил графики достройки. В настоящий момент в Иванове достраиваются 12 домов Ивановской ДСК. На сегодня заключены договоры генподряда по каждому из них. По каждому есть дорожные карты. В настоящее время возобновлено строительство пяти домов, работы по оставшимся семи объектам компания планирует также начать летом текущего года. В 2016 году планируются к сдаче семь домов.

В 2016 году в регионе запланирована сдача 1200 квартир, на достройку объектов банк-санатор направит свыше 1 млрд рублей.

Актуальная информация еженедельно размещается на сайте департамента строительства и архитектуры Ивановской области. На сайте ведомства можно будет проследить за динамикой развития ситуации.

Губернатор Ивановской области Павел Коньков заверил, что ситуация с достройкой домов находится на контроле правительства региона. «Если сначала ситуация для нас складывалась очень тревожно — в план достройки домов первоначально вошли лишь два объекта, то сегодня ситуация изменилась благодаря совместным усилиям министерства строительства, регионального правительства, активности дольщиков», — уточнил он.

Михаил Мень также рассказал, что, по информации банка «Российский капитал», который организует достройку объектов СУ-155, работа по строительству 60 домов «СУ-155» в субъектах Российской Федерации будет завершена до конца 2016 года, это почти 17 тысяч квартир.Всего достройке подлежат 147 жилых домов компании «СУ-155» в 14 регионах страны. По данным банка «Российский капитал», общая сумма фактического финансирования составила на сегодня 3 млрд. рублей. Численность рабочих на стройплощадках доведена до 2,6 тыс. человек. 11 домов уже введены в эксплуатацию.