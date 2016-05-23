Санкт-Петербург, 23 мая, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Водитель большегрузного автомобиля в Петербурге, ранее заявивший о похищении машины с 27 тоннами мяса, сам стал подозреваемым. По версии полиции, сообщение о разбойном нападении на водителя оказалось ложным. Об этом сообщили сегодня, 23 мая, в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

wallspaper.ru Фемида

Ранее стало известно, что 5 мая 25-летний водитель пришел в полицию и рассказал, что четверо неизвестных якобы напали на него на проспекте Стачек, под угрозой оружия затолкали в багажник «легковушки», вывезли на Волхонское шоссе и высадили, а в это время похитили фуру с грузом свинины на сумму 7,8 млн рублей.

7 мая грузовик был обнаружен пустым в поселке Шушары Пушкинского района Петербурга. Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ (кража).

В ходе следствия по делу о пропавшем мясе установлено, что «водитель, сообщивший о краже, будучи осведомленным о стоимости перевозимого груза, с целью его хищения сделал заведомо ложное сообщение о, якобы, совершенном в отношении него преступлении», — сообщили сегодня в полицейском главке Петербурга. Проходят следственные и оперативно-розыскные мероприятия по другим эпизодам преступной деятельности этого гражданина.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Подозреваемый отправлен в СИЗО.