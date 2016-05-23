Красноярск, 23 мая, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Сотрудники красноярской мэрии за счёт бюджетных средств совершали в Испанию, Корею, Словакию и Китай полёты бизнес-классом для участия в праздничных мероприятиях. Прокуратура Красноярского края уличила чиновников в необоснованных затратах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

pixabay.com Деньги на ветер

Отмечается, что таких поездок на последние несколько месяцев насчитывалось 16. На эти мероприятия было затрачено шесть миллионов бюджетных рублей.

Главе города в свете обнаружившихся фактов внесено представление. Была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что бюджетные средства расходовались неэффективно.

Средства были израсходованы не только на поездки бизнес-классом, но и на приобретение предметов роскоши и на необоснованную аренду.