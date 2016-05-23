Таллин, 23 мая, 2016, 10:57 — ИА Регнум. В апреле 2016 года в Эстонии предприятиями энергетического сектора произведен 741 гГВт/час, что на 8% больше, чем за соответствующий период 2015 года. Об этом ИА REGNUM сегодня, 23 мая, сообщили в монополисте энергосетей страны ГАО Elering со ссылкой на собственные данные.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

В то же время внутриреспубликанское потребление электроэнергии снизилось за год на один процент — до 672 ГВт/час. Таким образом, баланс электроэнергии составил в апреле 69 ГВт/час.

Сообщается, что производство «зеленой электроэнергии» за год упало или сократилось: из возобновляемых источников — на 18%, а за счет энергии ветра — на 29% из-за неудовлетворительных погодных условий, производство электроэнергии из биомассы — на 10%. Общая доля альтернативной электроэнергии в производстве электричества составила в апреле 14,8%. Львиная доля производства электроэнергии по-прежнему приходится на сжигание полезных и горючих ископаемых. В апреле производство электроэнергии из полезных ископаемых выросло на 14%.

Напомним, ГАО Elering заработала в первом квартале 2016 года 17,8 млн евро прибыли, чистая прибыль выросла на 2,9 млн евро. Активы компании к концу первого квартала составили почти 884 млн евро. Ее собственный капитал равен 342,7 млн евро. В 2016 году Elering планирует выплатить государству дивидендов в размере 31 млн евро.