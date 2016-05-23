Варшава, 23 мая, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Рейтинг самых дешевых мировых валют по версии Deutsche Bank возглавил польский злотый — экономисты сочли его самой недооцененной валютой. Ранее таковой эксперты считали российский рубль, сообщает Bloomberg.

Bank Polski — www.wcn.pl Два злотых (Польша, 1936)

Аналитики банка сочли национальную валюту Польши недооцененной примерно на 10%. На втором месте в списке Deutsche Bank — японская йена, на третьем — шведская крона.

Эксперты считают, что польский злотый вскоре уступит лидерство — они дали прогноз по росту экономики Польши. Свой прогноз Deutsche Bank дает на основании роста ряда показателей, в том числе деловой активности, зарплат и сохранении низкого уровня безработицы.

Банк оценивает валюты, используя модель Behavioral Equilibrium Exchange Rate (BEER, поведенческий равновесный валютный курс). По мнению экономистов, самыми переоцененными валютами стали гонконгский доллар, австралийский доллар и юань.