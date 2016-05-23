Мадрид, 23 мая, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Тренер испанского футбольного клуба «Малага», 46-летний Хавьер Грасия отправился в Россию для заключения договора с казанским футбольным клубом «Рубин», сообщает испанское издание Cope.

rubin-kazan.ru Команда ФК «Рубин»

Казанцы предложили Грасии контракт сроком на четыре года, вознаграждение тренера составит 4 млн евро в год, уточняет портал. Грасии предстоит лишь обговорить детали соглашения и поставить подпись.

Напомним, 21 мая состоялся 30-й тур чемпионата России, в котором «Рубин» уступил московскому ЦСКА со счетом 0:1, заняв таким образом 10-ю строчку по итогам чемпионата. Позже стало известно, что тренер казанцев Валерий Чалый покидает свой пост, его контракт с клубом истекает.

Бывший полузащитник Хавьер Грасия во время клубной карьеры выступал в том числе за «Бильбао Атлетик», «Вильярреал» и «Кордову», к тренерской карьере приступил в 2004 году. Среди его подопечных были испанские клубы «Кадис», «Альмерия», «Осасуна» и греческие «Керкира» и «Олимпиакос» из Волоса.

В 2014 году Грасия пришел на пост главного наставника «Малаги», сменив немецкого тренера Бернда Шустера.