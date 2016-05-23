Москва, 23 мая, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Для защиты персональных данных силовиков депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР) предлагает создать отдельную защищенную базу данных военнослужащих Росгвардии, Минобороны, сотрудников правоохранительных органов, спецслужб, ветеранов и членов их семей при социальных и коммунальных расчетах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая, соответствующее обращение парламентарий направил секретарю Совбеза Николаю Патрушеву.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«В Москве, Санкт-Петербурге, городах, где размещаются штабы военных округов, других крупных городах предлагаю создать обособленную защищенную базу данных внутри автоматизированной системы управления Единого информационно-расчетного центра (АСУ «ЕИРЦ») или отдельно», говорится в документе.

По предложению депутата, эксплуатацией такой базы данных должно заниматься специально созданное подразделение, которое будет вести платежные документы на все виды госуслуг и услуг ЖКХ, а также реестр льгот.

Кроме того, Дегтярев настаивает на том, чтобы на постоянной основе проводить мониторинг попыток сбора информации об отдельных категориях граждан, а также на том, чтобы передавать ежемесячный доклад о мониторинге сбора и попытках сбора информации об отдельных категориях граждан в спецслужбы для принятия мер реагирования.

В качестве аргумента для поддержки инициативы Дегтярев сослался на растущее давление на Россию извне и рост террористической угрозы.