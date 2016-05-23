Степанакерт, 23 мая, 2016, 10:52 — ИА Регнум. В ночь на 23 мая ситуация на линии соприкосновения ВС Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана оставалась спокойной, сообщает министерство обороны Карабаха.

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«Противник нарушил договоренность о прекращении огня, применив стрелковое оружие различного калибра. Передовые подразделения Армии обороны НКР соблюдали договоренность о прекращении огня и продолжили уверенно охранять боевые позиции», — говорится в сообщении.

Министерство обороны Армении сообщает, что в ночь с 22 на 23 мая оперативная ситуация на армяно-азербайджанской государственной границе не изменилась.

«На северо-восточном участке госграницы азербайджанская сторона продолжила беспорядочные обстрелы в направлении армянских позиций из стрелкового оружия различного калибра», — говорится в сообщении.

В нём так же уточняется, что ВС Армении контролируют ситуацию на границе и уверенно выполняют поставленные задачи.

В свою очередь военное ведомство Азербайджана сообщает, что ВС Армении за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск 15 раз.