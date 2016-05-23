Сана, 23 мая, 2016, 10:57 — ИА Регнум. По меньшей мере 45 человек погибло 23 мая в результате серии взрыва в городе Аден, расположенном на юге страны, сообщает Associated Press со ссылкой на официальные источники.

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По официальным данным, в результате первого взрыва погибло 25 молодых людей, которые хотели вступить в ряды вооруженных сил. В ходе теракта целью одного террориста-смертника на начиненной взрывчаткой машине стали 20 человек, находившихся у призывного пункта.

Второй смертник подорвал себя у группы новобранцев, стоявших в дома командующего армией. Там от рук боевика погибло 25 человек.