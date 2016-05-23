Калуга, 23 мая, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Калужский районный суд вынесен приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Он признан судом виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

xn--80aeahgfjecay5a6b.xn--p1ai Суд наказал злоумышленника

Как сообщили 23 мая корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в суде установлено, что в период с июля 2012 по декабрь 2013 года злоумышленник из корыстных побуждений решил завладеть денежными средствами граждан под предлогом организации строительства жилого дома.

Мошенник заключил договор с потерпевшими о совместной деятельности на долевое инвестирование строительства, согласно которому они передали ему денежные средства в общей сумме 3,1 млн рублей для организации строительства жилого дома. При этом злоумышленник заведомо не намеревался выполнять условия договоренности с потерпевшими.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.