Москва, 23 мая, 2016, 10:47 — ИА Регнум. В Москве 23 мая ожидается пасмурная погода с дождями и грозами, сообщает Гидрометцентр.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Дождь в Москве

Днем воздух в Москве прогреется до +16−18 градусов, по области — до +14−19 градусов, что составляет сезонную норму. Ветер будет дуть северный со скоростью 5−10 м/с.

Сохранится облачность, местами возможны дожди. В отдельных районах ожидается гроза. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.