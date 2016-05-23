Златоуст, Челябинская область, 23 мая, 2016, 11:49 — ИА Регнум. В Челябинской области может возобновиться разбирательство в скандальной ситуации, сложившейся в одной из школ Златоуста. Уже шестеро родителей учеников первого класса обратились в городскую прокуратуру с требованием возобновить проверку в отношении преподавателя начальных классов Татьяны Порсевой, которую родители продолжают обвинять в грубом обращении с их детьми, передает 23 мая корреспондент ИА REGNUM.

Франсиско де Гойя. Школьная сцена. 1780 г

Кроме прокуратуры копии обращения родители школьников отправили российскому и челябинскому омбудсменам Павлу Астахову и Ирине Буториной, а также региональному министру образования Александру Кузнецову.

На этот раз в поддержку детей и их родителей выступила представитель златоустовской общественной женской правозащитной организации «Гражданская инициатива» Наталья Гусева. Попытка корреспондента ИА REGNUM дозвониться до правозащитницы успехом не увенчалась: все указанные телефоны организации, по словам автоинформатора, на данный момент никому не принадлежат или являются неправильными. На своей же странице в социальной сети сегодня, 23 мая, Наталья Гусева написала, что «Гражданская инициатива» берется за сопровождение семей школьников по правовым и психологическим вопросам.

«Сегодня истекает срок проведения дополнительной проверки фактов психологического и физического насилия в отношении учащихся 1-а класса школы № 10 со стороны их учителя Порсевой Татьяны Леонидовны. Сейчас родителей обвиняют, что они долго молчали. Но о фактах насилия многие родители узнали только тогда, когда дознавателями стали проводиться в их присутствии, а также в присутствии профессионального педагога-психолога, опросы детей. Было опрошено 22 из 26 детей. А молчали дети под угрозой еще большего наказания, так как у Татьяны Леонидовны был свой «секрет»: дети не должны ничего рассказывать дома о том, что происходит за закрытыми дверями в классе. Эту речевку они многократно повторяли каждый день. В период с 14 по 22 мая в полицию поступило 6 заявлений от родителей, чьи дети пострадали, а 22 мая 14 родителей подписали коллективное обращение к областному прокурору А.Ф. Кондратьеву, чтобы при рассмотрении материалов по делу, были учтены интересы пострадавших детей. 20 мая 5 родителей обратились за поддержкой в златоустовскую женскую организацию «Гражданская инициатива». Мы берем на себя реабилитацию детей, а также сопровождение семей по правовым, психологическим вопросам, а также поддержим информационно. Мы очень надеемся, что многолетняя «секретная» работа Татьяны Леонидовны будет остановлена», — пишет Наталья Гусева.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, педагогический скандал разразился в самом начале мая, когда мать одной из учениц первого класса, руководителем которого является педагог с 36-летним стажем Татьяна Порсева, заявила в прокуратуру, что дети в классе якобы подвергаются постоянному унижению и грубому, совсем непедагогическому воздействию со стороны учительницы.

В итоге в отношении педагога было заведено уголовное дело и начата прокурорская проверка. Татьяну Порсеву даже собирались отстранить от работы, но после почти двухнедельного разбирательства областной прокурор Александр Кондратьев, после изучения материалов дела в порядке надзора признал постановление о возбуждении производства незаконным, так как материалы не содержат в себе достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

При этом сама Татьяна Порсева утверждает, что никогда не конфликтовала с родителями девочки, а об ученице педагог и сейчас отзывается как о замечательном общительном ребенке с хорошим уровнем успеваемости по предметам. В общем, для педагога сообщение о возбуждении в отношении нее уголовного дела стало очень большой неожиданностью.