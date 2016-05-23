Иркутск, 23 мая, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим в Иркутской области продлен до 1 августа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, постановление об этом подписал первый заместитель губернатора — председатель регионального правительства Александр Битаров. Ранее подписанное постановление действовало с 1 апреля по 1 июня.

pixabay.com Лесной пожар

В выходные дни 21 и 22 мая за нарушение требований особого противопожарного режима в Иркутской области оштрафованы 24 человека. Всего с 1 апреля за это правонарушение к административной ответственности в виде штрафов привлечено 379 граждан и 16 должностных лиц на общую сумму свыше 1 млн рублей.

В воскресенье 22 мая на территории региона ликвидировано 19 пожаров, еще восемь очагов локализовано. Общая площадь, пройденная огнем, составила 956,4 га, в том числе 562,4 га, покрытых лесом. Четыре очага действовали в Качугском районе, по три — в Братском, Зиминском, Иркутском и Тулунском районах, по два — в Куйтунском и Ольхонском районах, по одному — в Ангарском, Боханском, Заларинском, Нижнеудинском, Нукутском, Осинском, Тайшетском, Усольском районах.

В тушении возгораний участвовали 60 пожарных десантников, 353 сотрудника лесничеств, 53 мобилизованных граждан и 132 единицы техники. С воздуха патрулировали три самолета Ан-2 и два Як-12 Иркутского и Качугского авиаотделений.

С начала пожароопасного периода на территории области зарегистрировано 372 возгорания на общей площади 10 196,4 га, в том числе 9 717,3 га, покрытых лесом. На аналогичный период прошлого года было зафиксировано 710 пожаров на площади 78 223,1 га.