Москва, 23 мая, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Знают о предстоящих выборах в Государственную думу РФ VII созыва 48% жителей России, 24% что-то об этом слышали. Остальные (28%) не в курсе событий. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Scott Maxwell Выборы

31% опрошенных не участвовали в думских выборах в 2011 году. 16% не могут вспомнить, голосовали или нет.

На выборах в Государственную думу РФ в сентябре 2016 года 35% граждан РФ собираются проголосовать так же, как в 2011 году. Только 6% планируют изменить своё мнение, 10% затруднились ответить

В целом, электораты «Единой России» и КПРФ чаще собираются повторить свой выбор 2011 года (по 48%), а больше всего не испытывающих желание поддерживать партию, за которую голосовали раньше, в электорате «Справедливая Россия».

В 2016 году граждане РФ собираются проголосовать также как в 2011 году потому, что «доверяют этой партии», «нет альтернативы, другие партии хуже», «нравится работа партии и её результаты»

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 15 мая 2016 году в 104 населенных пунктах в 53 субъекта РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.