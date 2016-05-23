Великий Новгород, 23 мая, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Городской праздник «Последний звонок» состоится сегодня, 23 мая, в полдень на главной площади Великого Новгорода — площади Победы-Софийской. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, с окончанием учебного года выпускников поздравят руководители города и области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная доска

В рамках праздника состоится чествование призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, выпускники станцуют вальс, а сам «последний звонок» запустят в небо на воздушных шарах.

По данным городского комитета по образованию, выпускниками 2016 года стали 2876 учащихся, из них — 1036 11-классников, остальные — выпускники 9-х классов. На получение медалей «За особые успехи в учении» претендуют 104 человека.

Отметим, что в день праздника сегодня, 23 мая, в Великом Новгороде запрещена розничная продажа алкоголя — такие ограничения введены в регионе с 2013 года.