Якутск, 23 мая, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Требования честно публиковать доходы соблюдаются не во всех случаях. Такой вывод сделала прокуратура Якутии, проверив, все ли чиновники республики предоставили достоверную информацию о своих доходах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

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Прокуратура республики проверила, как соблюдается в регионе федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и установила, что требования законодательства в рассматриваемой сфере соблюдаются не во всех случаях.

В частности, надзорным ведомством был установлен факт сокрытия государственным служащим Министерства охраны природы республики сведений о понесенных им расходах по приобретению недвижимого имущества стоимостью, превышающей трехгодичный доход семьи. В связи с этим, в адрес госслужащего внесено прокурорское представление, оно находится на рассмотрении.

В ходе проверок также были выявлены факты представления некоторыми чиновниками данных, вызывающих сомнения: госслужащие потратили на приобретение транспортных средств 10 — 50 тысяч рублей.

Кроме того, выяснилось, что в Министерствах охраны природы, управлении по недропользованию и здравоохранения Якутии не провели кадровыми подразделениями анализ поступающих сведений о расходах госслужащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, что не соответствует принципам противодействия коррупции и борьбы с ней.