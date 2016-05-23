Таллин, 23 мая, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Парламентарии Прибалтики и Польши выступают за активное вовлечение в учение и мероприятия НАТО нейтральных государств региона Северной Европы Швеции и Финляндии. Об этом ИА REGNUM сегодня, 23 мая, сообщили в канцелярии парламента Эстонии со ссылкой на ежегодную встречу комиссий по государственной обороне парламентов Польши, Прибалтики и Северных стран на острове Борнхольм (Дания).

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По словам председателя эстонской комиссии по гособороне, члена союза правых партий «Отечество — Республика» Марко Михкельсона, «в преддверие саммита НАТО в Варшаве крайне важно в большей мере задействовать Швецию и Финляндию в совместных учениях и форматах информационного обмена».

Одной из главных тем встречи стало обсуждение внешней политики России. Председатель комиссии по государственной обороне парламента Дании Расмус Ярлов обсудил с коллегами сотрудничество с Россией в Арктике и реакцию Дании «на агрессивное поведение России». России была посвящена вся вторая часть мероприятия: обсуждалась реакцию НАТО и Евросоюза «на аннексию Крыма», а также деятельность России в регионе Балтийского моря и в Сирии.

Обвиняя Россию в «агрессивных действиях», Михкельсон выразил убеждение, что в сложившейся обстановке в сфере безопасности крайне важно наладить как можно более тесное сотрудничество в области обороны между Балтийскими и Северными странами, в том числе и на парламентском уровне.

Напомним, НАТО и антироссийские силы на Западе используют Эстонию как своеобразный магнит для соседней Финляндии для вовлечения в структуры НАТО и в конечном итоге — членства в военном альянсе. С этой целью как минимум 10−20 раз в год эстонские топ-политики совершают поездки в Финляндию для рассказов об «агрессивной» России и рекламирования членства в НАТО. В свою очередь, финских топ-политиков приглашают на различные международные мероприятия под эгидой НАТО и США, на которых идет речь об «угрозах» со стороны России. Финские военные уже участвуют в различных учениях НАТО на территории Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на встрече премьер-министра Эстонии, председателя праволиберальной Реформистской партии Таави Рыйваса с президентом Финляндии Саули Нийнистё, Рыйвас заявил 17 мая 2016 года, что только членство в НАТО дает самые высокие гарантии безопасности странам региона и призвал финнов присоединиться к альянсу. В то же день в разговоре с Нийнистё к подобному решению призвал северную соседку спикер парламента Эстонии Эйки Нестор.

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