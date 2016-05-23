Калуга, 23 мая, 2016, 10:39 — ИА Регнум. По первым итогам предварительного голосования политической партии «Единая Россия» за кандидатов на выборы в Госдуму от Калужской области, по федеральному списку «Единой России» в регионе с результатом порядка 65% выигрывает председатель Законодательного собрания области Николай Любимов. По одномандатным избирательным округам победили заместитель губернатора Александр Авдеев (75,4%) и председатель правления региональной общественной организации «Калужское землячество» Геннадий Скляр (74,65%), сообщает 23 мая корреспондент ИА REGNUM, со ссылкой на информацию, озвученную на рабочем совещании областного правительства.

Фото пресс-службы калужского областного парламента Калужане проявили активность на праймериз «Единой России»

Явка избирателей на предварительное голосование в Калужской области явка составила 80 991 человек или 10,2%,.

По Калужскому одномандатному округу №99 проголосовало 41 145 человек (10,5%), по Обнинскому одномандатному округу№100 39 846 человек. (9,9%).Нарушений в ходе голосования зафиксировано не было.

По мнению губернатора области Анатолия Артамонова, праймериз дали возможность «почувствовать градус общественных настроений», что крайне важно.

Окончательные итоги предварительного голосования в калужском регионе «единоросы» подведут к 29 мая.

Напомним, по итогам предварительного голосования будет составлен рейтинговый список участников праймериз, на основе которого будет составлен итоговый список кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва. Он будет утвержден на XV Съезде Партии, который пройдет в июне этого года.