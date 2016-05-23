Москва, 23 мая, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил финал чемпионата мира по хоккею и поздравил призеров чемпионата, сообщает официальный сайт главы государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Финальный матч чемпионата мира проходил 22 мая на арене комплекса «ВТБ Ледовый дворец» в Москве. Золотую медаль и Кубок чемпионов мира оспаривали сборные Канады и Финляндии. Владимир Путин лично вручил кубок чемпионов мира канадским хоккеистам, победившим со счетом 2:0, и поздравил «родоначальников хоккея с шайбой» с победой.

Серебряных призеров чемпионата, сборную Финляндии, Президент России поблагодарил за «красивую, талантливую игру».

Не осталась без внимания Президента и российская сборная, завоевавшая третье место в матче со сборной США. Владимир Путин отметил, что российские болельщики надеялись на большее, но команда играла с полной отдачей и проявила себя замечательно.

Чемпионат мира по хоккею 2016 года стал юбилейным, 80-м по счету. Матчи чемпионата проходили в Москве и Санкт-Петербурге. В них участвовали команды, представлявшие 16 стран: Белоруссию, Венгрию, Германию, Данию, Казахстан, Канаду, Латвию, Норвегию, Россию, Словакию, США, Финляндию, Францию, Чехию, Швейцарию и Швецию.

Владимир Путин поблагодарил президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля за предоставленную России честь проведения юбилейного чемпионата и поздравил его с шестым переизбранием на свой пост. Ранее Рене Фазель отметил, что в ходе проведения чемпионата не пришлось давать подсказок или выдвигать каких-то требований — организаторы чемпионата делали все необходимое сами.