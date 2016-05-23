Серпухов, Московская область, 23 мая, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Родители школьников из поселка Большевик Серпуховского района Московской области объявили голодовку. Люди требуют строительства новой школы, так как число учащихся в существующем учебном заведении превышает норму в два раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава района Александр Шестун.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная доска

По словам Шестуна, жители поселка справедливо требуют от правительства области строительства второй школы. На сегодняшний день проектируемая мощность школы составляет 392 человека, в то время как в реальности в стенах учреждения обучается 821 ребенок.

«Мы полностью поддерживаем голодающих. Они абсолютно справедливо требуют деньги у правительства Московской области. Три года район не получает ни копейки от области, не то что на строительство соцобъектов, даже на капитальный ремонт ни копейки не выделяется. Естественно, что это делается умышлено за то, что мы не хотим разделять район и так далее, но дети то тут при чем?» — пояснил глава района.

В голодовке, которая стартовала с понедельника, 23 мая, примут участие три человека — родители школьников из единственной на все шеститысячное поселение переполненной школы.

«Мы сделали проект школы и детского сада, прошли экспертизу, были в программе, но нас исключили. Соответственно, сейчас количество учеников в школе превышает норму в два раза. Раз учащихся больше, чем разрешено по проекту школы, значит, они будут учиться в три смены. Кстати, в поселке Большевик нам также отказали в школе искусств. Полная блокада. Мы ни копейки не получили субсидий», — заключил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор области Андрей Воробьев поставил задачу по ликвидации второй смены в школах к 2020 году. В 2016 году, как обещают региональные власти, будет построено более 20 новых школ, из них шесть — за счет областного бюджета, остальные — за счет привлеченных инвесторов. Тем не менее сигналы о наличии в школах даже третьей смены продолжают поступать из разных уголков региона. Так, школьники из подмосковного Ногинска перешли на вечернее обучение в третью смену. В одной из школ занятия заканчиваются после семи часов вечера. Одной из причин такой перегруженности стало бурное строительство, не предполагающее развитие необходимой инфраструктуры.