Москва, 23 мая, 2016, 10:22 — ИА Регнум. В акции «Бессмертный полк», прошедшей 9 мая по всей России, приняла участие каждая третья семья: 14% опрошенных сказали, что лично вышли на улицы и 21% — что участником шествия был один из членов семьи. 93% опрошенных уверены, что граждане пришли на акцию по собственной инициативе. Такие данные представил. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Бессмертный полк. 9 мая 2016

У 96% граждан РФ патриотическая акция вызывает положительные оценки. Так, «Бессмертный полк» затрагивает сердца: рождает чувство гордости за отцов и дедов, за страну (35%), воспоминания о войне (16%), дух патриотизма (10%) и др.

В 2017 году каждый второй респондент (49%) рассматривает для себя возможность участия в шествии, посвященном памяти ветеранов Великой Отечественной войны.

Опрос ВЦИОМ проведен 14−15 мая 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные формализованные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.