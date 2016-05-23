Ереван, 23 мая, 2016, 10:21 — ИА Регнум. 22 апреля в Армении прошли усиленные полковые военные учения Первого армейского корпуса, в ходе которых были отработаны эпизоды боевых действий в Карабахе в начале апреля, сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

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В ходе предусмотренных сценарием учебно-боевых действий подразделения осуществили свои задачи в условиях, максимально приближенных к реальным.

«Помимо предложенных оборонительных и наступательных действий, был изучен и испытан ряд особых эпизодов апрельских боев — тактического значения, взаимодействия подразделений, огневого поражения и др. В дальнейшем результаты этих занятий в обоснованном варианте будут распространены в вооруженных силах», — говорится в сообщении.

Подводя итоги учений, министр обороны Армении указал на отдельные, особо значимые моменты и наиболее показательные упражнения и действия командиров в ходе учений. В качестве достижения были отмечены боевые умения командного состава и штабного управления, навыки быстрого реагирования в предложенных обстоятельствах и достойный уровень принятия оптимальных решений, профессиональные действия и высокий боевой дух военнослужащих, максимальная степень поражения огневых точек. Высокой оценки удостоилось действия артиллерийских подразделений.

24−26 мая в Армении состоятся учения формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации договора о коллективной безопасности, сообщает официальный сайт организации.

«24−26 мая 2016 года в Республике Армения состоится тактико-специальное совместное учение «Кобальт-2016» подразделений органов внутренних дел (полиции) государств-членов ОДКБ, входящих в состав формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ по теме: «Ведение оперативно-боевых действий и специальных операций группировкой сил и средств ФССН во взаимодействии с воинскими контингентами КСОР». Учение пройдет на базе Учебного центра «Баграмян» Министерства обороны Армении. За ходом учений будет наблюдать Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в ходе маневров будет отрабатываться порядок проведения совместных мероприятий (операций) по пресечению деятельности террористических групп, перекрытию каналов незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и наркотиков на территории условного государства-члена ОДКБ, а также будет апробирован алгоритм работы органов управления силами и средствами при проведении специальных операций (оперативно-боевых действий). Одна из поставленных целей — совершенствование оперативно-боевой выучки личного состава при выполнении боевых задач. На учениях будут задействованы боевые и военно-транспортные вертолеты.

«Учебные вопросы по учению отрабатываются на оперативном фоне расширения масштабов деятельности международных террористических и экстремистских организаций в регионе коллективной безопасности, с использованием территории условных сопредельных государств», — говорится, в частности, в сообщении.

В учении примут участие представители спецподразделений органов внутренних дел (полиции), внутренних войск Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также Армении как хозяйки учений.