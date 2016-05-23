Президенту предложат два сценария развития экономики России
Москва, 23 мая, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Экс-министр финансов, заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин предлагает сценарии развития экономики России на ближайшие годы. Эти сценарии будут обсуждаться на заседании президиума Экономического совета 25 мая. И вариант развития, по сути, будет выбирать президент России Владимир Путин. Коротко их можно назвать бюджетное стимулирование и бюджетная консолидация, и между ними есть большие различия, заявил аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
«Бюджетное стимулирование предполагает то, что из госбюджета будет оказываться помощь некоторым отраслям при сохранении существующей структуры экономики и правовых институтов. По сути, это фиксация имеющейся модели развития. Её предлагают помощник президента Андрей Белоусов и бизнес-омбудсмен Борис Титов», — сказал Гойхман.
«А бюджетная консолидация, которую отстаивает Кудрин, предполагает ограничение расходования государственных средств и осуществление при этом реформы судебных и правоохранительных органов. Она призвана смягчить наблюдаемое сейчас силовое давление на бизнес и экономику в целом. И это позволит постепенно расти на совершенно другой основе, за счёт широких предпринимательских, а не бюджетных стимулов», — отметил эксперт .
«В первом случае предполагается рост на 4% в год к 2018 году. Но для него, как утверждает Кудрин, недостаточно не только ресурсов, но и желания инвестировать средства. А второй вариант даст примерно 1% роста в первые годы. Однако при нём страна получает не только текущую экономию бюджета. Но самое главное — закладываемую сейчас основу для стабильного движения в дальнейшем. Эксперты утверждают, что если реформы будут начаты в 2017 году, то через 3−5 лет вероятен выход на высокие темпы роста экономики. А пытаться сделать 4% уже завтра невозможно и опасно», — пояснил Гойхман.
«Кудрин заявил, что «нашей экономике сейчас определенной решительности не хватает. Мы оттягиваем важные реформы. Это станет причиной и оттягивания начала экономического роста». Стоит отметить, что путь реформ, очевидно, более сложный. Но их откладывание уже приводило и будет приводить к отставанию, потере экономических позиций России в мире и консервации низких уровней дохода предприятий и населения при реальной перспективе длительного сохранения низких цен на энергоресурсы», — резюмировал эксперт.