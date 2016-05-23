Москва, 23 мая, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Экс-министр финансов, заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин предлагает сценарии развития экономики России на ближайшие годы. Эти сценарии будут обсуждаться на заседании президиума Экономического совета 25 мая. И вариант развития, по сути, будет выбирать президент России Владимир Путин. Коротко их можно назвать бюджетное стимулирование и бюджетная консолидация, и между ними есть большие различия, заявил аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность

«Бюджетное стимулирование предполагает то, что из госбюджета будет оказываться помощь некоторым отраслям при сохранении существующей структуры экономики и правовых институтов. По сути, это фиксация имеющейся модели развития. Её предлагают помощник президента Андрей Белоусов и бизнес-омбудсмен Борис Титов», — сказал Гойхман.

«А бюджетная консолидация, которую отстаивает Кудрин, предполагает ограничение расходования государственных средств и осуществление при этом реформы судебных и правоохранительных органов. Она призвана смягчить наблюдаемое сейчас силовое давление на бизнес и экономику в целом. И это позволит постепенно расти на совершенно другой основе, за счёт широких предпринимательских, а не бюджетных стимулов», — отметил эксперт .

«В первом случае предполагается рост на 4% в год к 2018 году. Но для него, как утверждает Кудрин, недостаточно не только ресурсов, но и желания инвестировать средства. А второй вариант даст примерно 1% роста в первые годы. Однако при нём страна получает не только текущую экономию бюджета. Но самое главное — закладываемую сейчас основу для стабильного движения в дальнейшем. Эксперты утверждают, что если реформы будут начаты в 2017 году, то через 3−5 лет вероятен выход на высокие темпы роста экономики. А пытаться сделать 4% уже завтра невозможно и опасно», — пояснил Гойхман.

«Кудрин заявил, что «нашей экономике сейчас определенной решительности не хватает. Мы оттягиваем важные реформы. Это станет причиной и оттягивания начала экономического роста». Стоит отметить, что путь реформ, очевидно, более сложный. Но их откладывание уже приводило и будет приводить к отставанию, потере экономических позиций России в мире и консервации низких уровней дохода предприятий и населения при реальной перспективе длительного сохранения низких цен на энергоресурсы», — резюмировал эксперт.