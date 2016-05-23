Якутск, 23 мая, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Проигравшие в предварительном голосовании кандидаты считают, что праймериз «Единой России» проходил не совсем честно. Большую разницу в процентах голосов между теми, кто занял первые два места (премьер-министр республики Галина Данчикова и руководитель администрации главы и правительства региона Юрий Куприянов), и остальными кандидатами участник праймериз, председатель постоянного комитета Государственного Собрания по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров объяснил административным ресурсом.

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«Итоги прогнозируемы потому, что в предварительном голосовании участвовали два из трёх первых лиц Якутии», — пояснил депутат в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Высокую явку Виктор Фёдоров объяснил тем, что для проведения голосования было выбрано очень удачное время: погода хорошая, и людям хотелось прогуляться. Председатель регионального отделения ОНФ Валерий Лютый, также участвовавший в предварительном голосовании, нашёл столь сильному желанию якутян прийти на счётные участки другое объяснение.

«Людей прессуют ради высокой явки», — заявил он «Блокноту Якутска», отметив, что на предварительном голосовании «Единой России» в Якутии были зафиксированы многочисленные нарушения. — С мест приходят сообщения, звонки, что главы района заставляют идти на праймериз, называют участников, за которых нужно голосовать», — рассказал Валерий Лютый. Он также сообщил о намерении регионального отделения ОНФ открыть горячую линию, на которую будут собирать информацию, в том числе от анонимов, о нарушениях в ходе праймериз.

Как сообщало ИА REGNUM, явка на предварительное голосование «Единой России», результаты которого определят, кто будет баллотироваться в Госдуму РФ от якутского отделения партии, составила 13%. В некоторых районах бюллетеней всем желающим проголосовать не хватило.