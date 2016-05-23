Ростов-на-Дону, 23 мая, 2016, 09:59 — ИА Регнум.

В Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» накануне поклонники самого зрелищного вида спорта и главного футбольного клуба Дона чествовали тренеров и игроков. С серебряными медалями чемпионата России вернулся домой ФК «Ростов» вместе с главным тренером Курбаном Бердыевым. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих 23 мая, в знак любви болельщики подарили наставнику клуба сердце и символ власти — булаву.

fc-rostov.ru Болельщики подарили Курбану Бердыеву сердце

Также в этот день были вручены награды лучшим игрокам сезона 2015/16, которых выбирали путём зрительного голосования, с учётом мнений тренерского штаба. Так, призы получили голкипер Сослан Джанаев, полузащитник Дмитрий Полоз, капитан команды Александр Гацкан, полузащитник Тимофей Калачев, защитник Сесар Навас.

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Болельщики долго аплодировали «Ростову», который впервые в истории настолько высоко поднялись в РФПЛ. Помимо «серебра» чемпионата России жёлто-синие получили путёвку в Лигу чемпионов УЕФА. Футбольные фанаты не только сказали «спасибо» всем, кто ковал в течение сезона эту победу, но и очень попросили Курбана Бердыева остаться на посту главного тренера ФК «Ростов».

Напомним, что на этой неделе решится, останется ли Курбан Бердыев у руля жёлто-синих. Сам тренер уже говорил о том, что хотел бы продолжить работу на Дону. Накануне на пресс-конференции Бердыев сказал журналистам, что его положительное решение зависит от многих организационных вопросов, которые касаются развития клуба.

В свою очередь, губернатор Василий Голубев пообещал наладить финансовое положение команды. Агентству «Р-Спорт» глава региона сообщил, что задолженности у команды есть, но они касаются предыдущих лет. С ними будет покончено в ближайшее время.

«Можно сказать, что текущей задолженности нет. Задача стоит в том, чтобы финансирование было регулярным», — цитирует издание Голубева.