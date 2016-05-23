Анкара, 23 мая, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает ЕС принять больше беженцев, находящихся на данный момент в Турции, сообщает The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

С таким заявлением глава Турции выступил 22 мая в интервью британской газете, в котором он заявил, что ЕС делает недостаточно для того, чтобы разделить ношу страны, принявшей у себя беспрецедентное количество беженцев — 2,7 млн человек.

«На шестой год конфликта в Сирии мы призывает мир ответить на вызов и создать эффективный механизм того, как будет разделена эта ноша», — написал глава Анкары. «Для того чтобы держать незаконную миграцию под контролем, ЕС и Турция должны вместе создавать юридические механизмы, такие как соглашение марта 2016 года, для переселения сирийских беженцев», — отметил Эрдоган.

«Вознаграждая беженцев, которые играют по правилам, и давая понять, что нелегальные мигранты будут отправлены обратно в Турцию, мы можем убедить беженцев не рисковать своей жизнью в море», — добавил он.

Глава Турции, тем не менее, не указал, какое именно количество сирийских беженцев, по его мнению, должен принять Запад, однако неделей ранее один из турецких дипломатов заявил, что Анкара надеется передать в ЕС до полумиллиона человек.

«На данный момент в Турции находится до трех миллионов [сирийских и иракских беженцев]. До сего дня две тысячи человек было приняты Канадой. Однако, к сожалению, для стран ЕС этот показатель очень, очень низкий. Поэтому мы хотели бы, чтобы что-то вроде 500 тыс. человек [были переселены в ЕС]», — заявила Есен Алтуг, которая занимается вопросами миграции, предоставления статуса беженцев и виз.

Напомним, соглашение между ЕС и Турцией, подписанное в марте 2016 года, имело своей целью сократить поток мигрантов и беженцев, направляющихся в ЕС через Эгейское море. В рамках договора Турция должна была пресекать нелегалов, направляющихся по морю в ЕС, а также забирать тех, кто уже достиг территории Греции, обратно.

Взамен Анкара получила финансовую помощь, а также возможность получения безвизового режима со странами ЕС и возобновление переговоров о вступлении Турции в Европейский союз.