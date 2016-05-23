Ханой, 23 мая, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама в ходе совместной пресс-конференции с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом в Ханое заявил, что запрет на поставки оружия Вьетнаму будет снят, сообщает агентство Associated press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

По словам Обамы, запрет на поставки оружия в социалистическую республику, действовавший около 50 лет, полностью снят Вашингтоном.

Частично запрет был отменен в 2015 году, тогда администрация Обамы разрешила поставки оружия для обеспечения морской безопасности Вьетнама.

Ранее МИД Вьетнама заявил, что будет рад решению США «ускорить» снятие эмбарго на поставки оружия в страны, что станет свидетельством доверия между двумя странам, а также признанием необходимости Ханоя защищать себя.