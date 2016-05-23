Обама заявил об отмене эмбарго на поставку оружия Вьетнаму
Ханой, 23 мая, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама в ходе совместной пресс-конференции с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом в Ханое заявил, что запрет на поставки оружия Вьетнаму будет снят, сообщает агентство Associated press.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Барак Обама
По словам Обамы, запрет на поставки оружия в социалистическую республику, действовавший около 50 лет, полностью снят Вашингтоном.
Частично запрет был отменен в 2015 году, тогда администрация Обамы разрешила поставки оружия для обеспечения морской безопасности Вьетнама.
Ранее МИД Вьетнама заявил, что будет рад решению США «ускорить» снятие эмбарго на поставки оружия в страны, что станет свидетельством доверия между двумя странам, а также признанием необходимости Ханоя защищать себя.