Киев, 23 мая, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Крымским татарам необходима национальная автономия в составе Украины, со своим президентом и собственной армией. С таким заявлением выступил один из лидеров «киевских» крымских татар, руководитель штаба акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов.

Валентин Серов. Татарская деревня в Крыму. 1893

«Мы уже создали СБУ Крыма, МВД Крыма, ЖКХ Крыма. Следующий шаг — заменить паспорта. Крымские татары должны выехать на материк и получить новый паспорт, где будет указано, что они проживают в крымско-татарской автономии в составе Украины», — заявил Ислямов в интервью Gazeta.ua.

«Для нашего народа это большая радость. Они будут чувствовать себя дома, хозяевами. Далее нам нужно создавать собственную крымско-татарскую армию и выбирать собственного президента и собственное правительство», — продолжил активист.

«Для нас важно иметь свою землю. За время независимости каждый раз были вынуждены договариваться с властью. Приходил Кучма — одна история, у Ющенко другая, с Януковичем — третья. С Порошенко теперь своя история. Мы хотим, чтобы на Украине за нами закрепили национальную идентификацию, в которой четко указали, что наше и где оно», — сказал руководитель штаба акции по блокаде Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Порошенко заявил, что украинская власть должна начать в парламенте процесс внесения изменений и дополнений в раздел Конституции Украины «Автономная Республика Крым», «которые бы в полной мере вытекали с неотъемлемого права крымско-татарского народа на самоопределение в составе суверенного и независимого украинского государства».

«Мы, хотя и с опозданием, осознали необходимость создания в Крыму национальной автономии крымских татар с полным, разумеется, обеспечением равных прав и гражданских свобод этнических украинцев, русских, других этносов полуострова», — подчеркнул Порошенко.

«Вместо того чтобы постепенно спускать на тормозах крымско-татарский вопрос, Порошенко идёт на поводу у лидеров мятежных татар, обозлённых на Россию, и предлагает создать крымско-татарскую автономию на юге Херсонской области. Жителей данной области, естественно, ни о чём не спросили — ведь страна-то демократическая и спрашивать ни о чём уже не нужно», — комментирует вышеприведенные заявления политолог Иван Лизан.

«Жители Херсонской области уже испытывают невероятную радость от наводнивших их земли националистов, военных, пограничников и прочей околонационалистической публики. Херсонцам очень «понравилась» торговая блокада Крыма. Пожалуй, больше даже чем угрозы со стороны вернувшихся на Украину в 90-х татар в духе «Или продашь дом задёшево, или мы тебя убьём». Теперь, когда в той же Чаплынке татары, помышляют о строительстве мечети, херсонцы станут слышать такие угрозы куда чаще. Татарская автономия в Херсонской области автоматически приведёт к превращению местного населения в унтерменшей с последующим отъёмом собственности и миграцией в другие регионы страны или же эмиграцией за её пределы», — анализирует эксперт.

По мнению Лизана, если такая автономия будет создана, и земли заселят татары, то пружина межнациональной ненависти будет сжата до предела.

«И, в случае если позиции Киева ослабнут и ему станет не до татар, а власть на Украине сменится, то среди местного населения найдётся масса тех, кто пожелает снова изложить на бумаге Постановление Государственного Комитета Обороны СССР № ГОКО-5859 от 11 мая 1944. Только вместо Крыма там будет Херсонская область. И винить этих людей не за что. Просто есть цивилизованные татары, оставшиеся в Крыму, а есть те, у кого сыграли древние гены рабовладения и грабежей», — резюмировал эксперт.