Москва, 23 мая, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Нефть, которая предпринимала попытки вернуться к семимесячным максимумам, пала жертвой дефицита катализаторов. Укреплению черного золота также помешал настрой доллара — валюта «осмелела» после публикации агрессивного протокола заседания ФРС, намекнувшего на июньское повышение ставки, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«В начале новой недели котировки вернулись в район $49. Отчасти этому способствует отступление доллара по всем фронтам после недавнего роста. Если такая расстановка сил сохранится и далее, то сегодня, 23 мая, рубль может укрепить свои позиции, получая дополнительную поддержку со стороны завершающегося налогового периода. Поддержку российской валюте также могут оказать заявления экспертов Deutsche Bank, которые считают рубль недооцененным», — полагает Ковалев.

По мнению эксперта, «для восстановления позиций рубля потребуется тенденция к удорожанию Brent и отсутствие позитивной динамики доллара. В этом случае доллар/рубль будет оставаться под отметкой 67 руб. и может устремиться ближе к 65 руб. Однако в силу ограниченного потенциала роста черного золота на ралли российской валюты рассчитывать не стоит».

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В свою очередь эксперт-аналитик MFX Broker Александр Гриченков заявил, что «нефтяной рынок реагирует падением на воскресное заявление главы Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Р. Джавади о том, что страна пока не готова к замораживанию нефтедобычи, так как выйдет к досанкционному уровню производства углеводородного сырья лишь к середине лета. Это создает умеренно-негативные условия для российского рубля на старте торговой недели. Риск роста доллара до 68 рублей, а евро — до 75,5 рубля на этой неделе сохраняется».

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Как сообщало ИА REGNUM, эксперты прогнозируют ослабление рубля. Центробанк РФ повысил официальные курсы евро и доллара США к рублю на 23 мая. Так, доллар вырос на 16,65 копейки до 66,3775 рубля. Евро подорожал на 18,68 копейки и составил 74,4623 рубля. Нефть подешевела на 0,49% до 48,48 доллара за баррель.