Петропавловск-Камчатский, 23 мая, 2016, 09:37 — ИА Регнум. На Камчатке в четырех районах — Мильковском, Быстринском, Тигильском и Усть-Камчатском, введен особый противопожарный режим. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM министр специальных программ края Сергей Хабаров, из-за сухой погоды любое возгорание может быстро перерасти в крупный пожар и охватить значительные территории.

Камчатка

Из-за введенного режима, как рассказал собеседник агентства, гражданам запрещено находиться в лесах и заезжать в лесные массивы на автотранспорте. «Населению также запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и листву, проводить любые виды пожароопасных работ. Необходимо быть предельно внимательными при обращении с огнём и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности», — отметил Сергей Хабаров.

Он также отметил, что с начала весны на Камчатке ликвидировано уже 4 пожара на общей площади в 1338 га. Самый крупный из них — в 750 га, был зафиксирован в Мильковском лесничестве. Там горела трава и березы.

Распространению лесных пожаров на Камчатке способствует установившаяся в регионе сухая и ветреная погода. Пока. в основном, горит трава. Причем, как говорят в МЧС, подавляющее большинство возгораний происходит по вине человека — люди сжигают траву на полях и на дачных участках.

«Только за минувшие сутки чуть не сгорело три деревянных нежилых строения. К ним очень близко подошел огонь после того, как люди сжигали траву», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона.