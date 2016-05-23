Улан-Удэ, 23 мая, 2016, 09:18 — ИА Регнум. В Бурятии 23 мая зарегистрировано 10 действующих лесных пожаров на общей площади около 16 тыс. га в Баргузинском, Муйском, Баунтовском, Еравнинском, Прибайкальском и Курумканском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

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За прошедшие сутки лесная охрана ликвидировала очаги на общей площади более 10 тыс. га в Муйском, Мухоршибирском, Кабанском, Кижингинском и Хоринском районах. Еще шесть очагов на общей площади более 7,5 тыс. га локализовано в Бичурском, Иволгинском, Баргузинском, Еравнинском, Курумканском и Прибайкальском районах.

По данным РАЛХ, с лесными пожарами в регионе борются более 1 тыс. человек. Используется около 200 единиц тяжелой и лесопожарной техники. Проводится патрулирование территории и переброска сил самолетами АН-2 и вертолетом МИ-8.

За прошедшие сутки специалисты обнаружили семь очагов на общей площади около 20 га. В агентстве отметили, что причиной возникновения возгораний стало неосторожное обращение местного населения с огнем.

Добавим, всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 236 очагов лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 70 тыс. га. В 2015 году к 23 мая с начала пожароопасного сезона было зарегистрировано 575 очагов. Пройденная огнем площадь превышала 86 тыс. га.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии действует режим ЧС в связи с лесными пожарами. 20 мая в регионе было зарегистрировано 11 действующих пожаров на общей площади около 13,3 тыс. га в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском, Прибайкальском и Курумканском районах.

Ситуация с возгораниями в лесах республики оказалась настолько серьезной, что руководитель РАЛХ Николай Кривошеев был вынужден уйти в отставку. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.