Питтсбург, США, 23 мая, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Хоккейный матч полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги завершился победой «Тампа-Бэй Лайтнинг» над «Питтсбург Пингвинз» в овертайме со счетом 4:3, сообщает «Р-Спорт».

Никита Кучеров

Матч проходил в Питтсбурге. В основное время две шайбы на 35-й и 57-й минутах забросил игрок «Тампы» Никита Кучеров, признанный первой звездой матча. На 34-й минуте отличился его коллега Алекс Киллорн, а победную шайбу в овертайме забросил Тайлер Джонсон, которому ассистировал Кучеров.

«Пингвинз» ответили шайбами Брайана Дюмулена, Патрика Хёрнквиста и Криса Куница на 20-й, 22-й и 40-й минутах игры.

В итоге «Тампа-Бэй Лайтнинг» вышла вперед в серии до четырех побед. Счет в серии стал 3:2. Следующий матч состоится в Тампе 25 мая и станет решающим для серии.