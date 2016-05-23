Вашингтон, 23 мая, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама подтвердил 23 мая гибель лидера движения «Талибан» Ахтара Мансура, сообщает France Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

Лидер экстремистов был уничтожен в результате авиаудара ВВС США, нанесенного в Пакистане. Глава Белого дома отметил, что его уничтожение стало «важной вехой» в борьбе за воцарение мира в Афганистане.

«Мы уничтожили лидера организации, которая продолжает вести против нас тайную войну, а также совершает нападения на вооруженные силы США и коалиции, ведет войну с народом Афганистана и вступает в сговор с другими экстремистскими группировками, такими как «Аль-Каида», — заявил президент США.