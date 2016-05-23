Москва, 23 мая, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Brent крайне близко подобралась к уровню 50,00, отметив максимум на уровне 49,81. Вполне возможно, что энергоноситель все же попытается протестировать этот психологически важный барьер, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

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«Дело в том, что на текущем этапе ряд нефтедобывающих стран столкнулся с трудностями. В Канаде лесные пожары привели к эвакуации около 800 тыс. сотрудников и, следовательно, ограничению добычи. В Нигерии объекты нефтяной инфраструктуры подвергаются атакам боевиков, что сократило добычу до минимума за 22 года. Локальные конфликты ограничивают и поставки из Ливии. Но, до тех пор пока падение предложения не приобретет характер тенденции, ждать продолжения уверенного восходящего тренда по нефти, пожалуй, не стоит. А этому может препятствовать тот факт, что Иран продолжает увеличивать добычу, приближаясь к своей цели 4 млн баррелей в сутки», — пояснила Рогова.

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«Таким образом, пока с довольно высокой долей вероятности можно предполагать, что при приближении к отметке 50,00 по Brent, может начинаться фиксация прибыли, что будет оказывать на энергоноситель краткосрочное давление, — полагает эксперт. — К тому же, на текущем этапе не на руку нефти играет и довольно высокий курс доллара».

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 23 мая, мировые цены на нефть снижаются на фоне сообщений о том, что Иран на данный момент не намерен замораживать уровень добычи нефти. Так, по состоянию на 08.09 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,49% — до $48,48 за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,7% — до $48,07.